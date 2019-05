ROMA – Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De Andrè e l’ha lasciata tramite un post apparso in serata su Instagram. E’ Barbara D’Urso ad annunciarlo nell’apertura della puntata di questa sera, 20 maggio, del Grande Fratello. Poco dopo la conduttrice si è collegata con la Casa, dove ha rivelato alla concorrente delle corna.

“La cosa più importante è che io e lui sappiamo come stanno le cose” esordisce Francesca ignara di quanto accaduto fuori dalla casa. A quel punto Barbara D’Urso le chiede: “E come stanno le cose?”. La risposta della De Andrè: “Io sono innamoratissima del mio fidanzato”. La D’Urso allora prende la parola: “Secondo te Giorgio è fedele? Lo avrai pensato per tutta la settimana…”. Francesca: “Sì è fedele, come lo sono io”. La conduttrice allora svela al pubblico che il tradimento di Giorgio Tambellini è avvenuto tre giorni prima della sua entrata nella Casa.

Barbara D’Urso poi chiama Gennaro – con cui Francesca avrebbe più di una amicizia – nella stanza dei led e gli rivela del tradimento mostrandogli alcune foto di Giorgio in compagnia di un’altra donna. Il ragazzo allora consiglia alla conduttrice di mostrare le foto a Francesca De Andrè: “E’ giusto che le veda, altrimenti glielo dico io”. Uscito dalla stanza, Gennaro mostra a Francesca le foto: “Mi viene da vomitare. Ma cosa ho fatto di male…” è il primo commento della concorrente. Poi le viene confermato che Giorgio l’ha tradita e lasciata. E lei sbotta: “Non vedo quel bacio, lo voglio vedere. Io abbandono il gioco. Non ci capisco più niente, sto impazzendo. Se lo prendo gli spacco un tavolino in testa”.

Poco dopo entra la Fabrizia De Andrè e Francesca scoppia in lacrime. La sorella allora le conferma che il tradimento è reale e Francesca, piangendo, le chiede di “sbatterlo fuori di casa”. (fonte GRANDE FRATELLO)