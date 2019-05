ROMA – Durante la puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 6 maggio, Francesca De Andrè ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il fidanzato Giorgio esce dal portone di casa sua in compagnia di Rosy Zamboni.

La figlia di Cristiano De Andrè ha commentato a caldo con un emblematico “che schifo”. Poi, visibilmente arrabbiata e amareggiata, ha ammesso di sentirsi come in una scena di un film: “Lui ha parlato? Ha detto qualcosa? Voglio sapere qualcosa di più. Chi è questa? Da dove è saltata fuori? A casa mia?? Ma ‘ste donne senza un briciolo di dignità! Io a lei non l’ho mai vista, non so chi sia, e che pessimo gusto. In generale. Ma che roba è?”.

C’è però l’ipotesi che la ragazza in questione sia in realtà solo un’amica del fidanzato. Ipotesi che per la De Andrè non tiene: “Amica o non amica, non vai a casa mia. A casa mia?! Non ho parole. Amica di che? Poi, conciata così. Che schifo, lo ribadisco. Devo ancora realizzare, sto tremando, ho la nausea, mi viene da vomitare, ho la tachicardia”.

Infine Barbara D’Urso ha chiesto alla concorrente se volesse dire qualcosa alla ragazza, la De Andrè si è limitata a rispondere “per me lei è una X, non do la colpa alle donne in questo caso”. Sul fidanzato invece ha tuonato: “Evidentemente non è un uomo”. In seguito, chiuso il collegamento, Francesca De Andrè sfogandosi con gli altri coinquilini, ha minacciato di dare fuoco a uno tra Giorgio e Rosy. (fonte GRANDE FRATELLO)