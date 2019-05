ROMA – Francesca De Andrè ancora protagonista nella Casa del Grande Fratello. Si parla infatti nuovamente di un presunto tradimento da parte suo fidanzato Giorgio Tambellini.

Lunedì scorso i due si sono chiariti durante la diretta del Grande Fratello. Ora però, il giovane sarebbe stato fotografato con una ragazza. Non si tratterebbe dell’influencer bionda Roxy, ma di una mora misteriosa che forse si chiama anche lei Francesca.

Come anticipato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, nella puntata di domani, domenica 19 maggio, di Domenica Live, saranno mostrate in diretta le immagini e il video di lui con un’altra. Le stesse foto e i filmati saranno poi fatti vedere alla De Andrè lunedì 20 maggio durante il serale del reality. Francesca De Andrè quindi è all’oscuro di tutto e in molti si stanno chiedendo come reagirà.

La nipote del noto cantautore, è intanto finita nell’occhio del ciclone per essersi è lasciata andare ad una lunga chiacchierata insieme al suo amico Kikò Nalli. La concorrente del Grande Fratello 16, senza badare troppo alle telecamere non si è resa conto di scivolare troppo nel personale: la regia, prima che accadesse il peggio, ha quindi deciso di staccare il filmato.

Il web è ormai in rivolta. In molti accusano gli autori e Barbara D’Urso di proteggere la ragazza. Vengono chiesti a gran voce provvedimenti contro di lei, definita ormai apertamente una bulla. Tra le critiche maggiori che le vengono sollevate ci sono quelle delle offese rivolte verso altri concorrenti: la De Andrè ha infatti dato della “scimmia” a Mila Suarez, prima di prendere di mira anche Michael Terlizzi.

Fonte: Grande Fratello