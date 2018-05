ROMA – Ancora guai per il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Niente acqua, shampoo e balsamo, e ancora via la Nintendo e i salumi Beretta. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Gli sponsor si danno alla fuga dopo gli episodi di bullismo avvenuti all’interno della casa del reality show e gli inquilini rischiano di rimanere senza cibo, né altri beni di uso comune.

E così dopo il marchio di make up BellaOggi, l’addio dei salumi Beretta e di Aran cucine, anche l’acqua Santa Croce ritira le sue forniture, costringendo i concorrenti del reality a bere l’acqua del rubinetto. Via anche i costumi da bagno forniti da Giorgio Srl e shampoo e balsamo della linea Screen HairCaire. Addio anche al Nintendo, alle pentole della Steel Pan, ai prodotti Consilia, a Delta Salotti e Givova.

Un vero e proprio disastro se si ripensa alle prime dichiarazioni della D’Urso per questa edizione del Grande Fratello: “Gli ascolti sono importanti perché portano pubblicità e quindi introiti alla mia azienda”, aveva detto. E ora cosa farà?