Grande Fratello, un fulmine colpisce la casa e fa saltare la diretta

ROMA – Nella notte tra domenica e lunedì 20 maggio un fulmine ha colpito la casa del “Grande Fratello” e ha fatto saltare il collegamento su “Mediaset Extra”. Agli inquilini lo ha raccontato la stessa Barbara d’Urso che, dopo mezzanotte, si è collegata con la casa per spiegare cosa fosse successo.

In una storia su Instagram, Barbara D’Urso ha poi rassicurato pubblico e coinquilini spiegando cosa stesse succedendo: “Qui Cinecittà. Chiudete sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo. Qui è tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento”.

La diretta è stata poi ripristinata dopo l’1.30. Fonte: Grande Fratello.