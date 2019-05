ROMA – A molti non è sfuggito un fuorionda di Francesca De Andrè durante l’ultima puntata del “Grande Fratello”. Fuorionda nel quale la De Andrè, parlando con Valentina Vignali ha ipotizzato che Giorgio Tambellini, il fidanzato sorpreso in questi giorni con una misteriosa mora, possa essersi allontanato con la donna per andarsi a drogare.

Il video del fuorionda in queste ore è stato pubblicato da diversi siti.

“Può essere – chiede la Vignali alla De Andrè – che stava in condizioni un po’ così e ha fatto questa cosa? Ha fatto cose perché stava fatto? Perché ci sono anche quelli così, non è né il primo né l’ultimo”. “Sì – risponde la De Andrè – poteva essere andato in macchina a drogarsi, ma non è giustificato”.

Di sicuro questo fuorionda farà discutere. Sono già in molti, d’altronde, quelli che ora, dopo la pubblicazione del video, hanno chiesto l’espulsione della De Andrè dalla casa del “Grande Fratello”.

Fonte: Today, Il Giornale.