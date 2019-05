ROMA – Gaetano Arena del Grande Fratello manda su tutte le furie Barbara D’Urso. E’ successo nella puntata serale del 13 maggio, quando la conduttrice ha richiamato l’inquilino della casa più spiata d’Italia per aver raccontato a tutti gli altri concorrenti quello che è accaduto sotto le coperte con Erica Piamonte. I due, nell’ultima settimana, hanno instaurato un rapporto particolarmente intimo. E Gaetano non si è fatto problemi a rendere partecipi anche gli altri inquilini della casa, raccontando tutti i dettagli più hot delle effusioni scambiate con Erica.

Resoconti di cattivo gusto che hanno indispettito non poco Barbara D’Urso. “Gaetano – gli ha detto – tu hai raccontato a molte persone della casa dettagli intimi sessuali femminili, che se lo avessero raccontato di me non posso dirti la mia reazione, è quasi l’una di notte e io mi vergogno di mandarle in onda. Finché si gioca e si scherza va bene, ma se racconti quello che fai io mi inca**o”.

A quel punto è intervenuta Erica, visto che Gaetano non sembrava cogliere la gravità delle sue parole. “Sinceramente vorrei sotterrarmi ma ci tengo a precisare che non è successo quello che potete pensare. Non è accaduto niente. Qualche avvicinamento e basta”. “Erica non sei tu che ti devi sotterrare – la rincuora Barbara D’Urso – I dettagli delle cose che ha raccontato Gaetano non possono essere trasmessi nemmeno a quest’ora”.

Quindi il rimprovero categorico a Gaetano: “Hai raccontato nei dettagli che sono umilianti per una donna. So che sei stato a lungo nel confessionale perché avevi deciso di voler abbandonare la Casa, quindi ora voglio sapere se vuoi ancora restare”. “Ovvio”, replica lui. Pietra sopra? (Fonte: Grande Fratello).