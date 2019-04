ROMA – Confessione di Gaetano Arena al Grande Fratello. Durante la notte il giovane napoletano ha confidato a Cristian Imparato e Serena Rutelli di essere amico di un “un personaggio noto italiano molto discusso”, e Imparato ha subito capito di chi si trattava: Fabrizio Corona.

Fuori dalla Casa non era una novità: molte le voci, soprattutto sui social network, sulla amicizia tra Corona e Arena. Ma adesso è arrivata la conferma.

“Sono amicissimo e collaboratore di un personaggio noto italiano molto discusso, non posso dire chi è”, ha spiegato ai coinquilini Serena e Cristian Gaetano, parlando di notte in camera da letto. Ma quelle poche parole hanno spinto subito Imparato a pensare a Corona.

Poco dopo Gaetano ha anche rivelato un altro dettaglio relativo al video della caduta in bicicletta di Corona: “Quante cose vorrei dirvi, ma non posso. Negative? No, anzi. Il video l’ho fatto io. Riguardalo e senti la risata di quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto a posta. Giuro. C’è tutta una storia. Non era preparato. Vi dico solo una cosa. È una persona vera veramente, è una persona d’oro”.

Qui la diretta si è interrotta: erano infatti le due di notte, e dalla scorsa edizione la trasmissione non avviene più 24 ore su 24.

Per gli inquilini, comunque, sembra arrivato già il tempo delle confidenze. Anche Cristian ha parlato della sua malattia, spiegando di non averlo voluto dire durante il videoclip di presentazione nonostante glielo avessero chiesto. (Fonte: il Grande Fratello)