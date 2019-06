ROMA – “Sei un cog***ne, ipocrita, fatti una personalità!”. Sono solo alcuni dei coloriti insulti che Gaetano Arena ha rivolto a Gianmarco Onestini, dopo il video del bacio con Erica Piamonte. Dieci giorni dopo che tutte le luci si sono spente nella casa più spiata d’Italia, le questioni rimaste in sospeso sembrano dunque tornare a galla.

A Gaetano, protagonista di un chiacchierato flirt con Erica al Grande Fratello, non sembra andare giù che la commessa fiorentina possa aver voltato fari una volta usciti da quel mondo ovattato. Gaetano è quello che nella casa non si era fatto problemi a rendere partecipi anche gli altri inquilini della sua storia, raccontando tutti i dettagli più intimi delle effusioni scambiate con Erica. Resoconti di cattivo gusto che hanno indispettito non poco Barbara D’Urso.

A quanto pare, una volta spenti i riflettori, la commessa fiorentina sembra aver finalmente capito che Gaetano non è l’uomo per lei e negli ultimi giorni sembra aver trovato la serenità con il fratello di Luca Onestini. Una storia che ha subito mandato in visibilio i follower. Tutti tranne uno, Gaetano, che così ha commentato:

“Sulla questione Erica mi ero già espresso! Quando vi avevo parlato dei fiumi avevo detto che se qualcosa non fa per me, con me non c’è futuro, quindi nella diretta di Erica non è stato detto niente di nuovo. Lei dice che non ci siamo frequentati, ma tutta Italia ha visto come eravamo, lei mi ha detto cose importanti e quando sono uscito ha fatto due coglio*i a tutti parlando di me. Adesso esce e fa la storiella con uno con cui in Casa non c’hai mai avuto nulla? E’ palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni, e tutto questo per me è aberrante. Lei non ha voluto nessun chiarimento con me nonostante la possibilità. E parlando della persona di cui non faccio il nome dico solo che sei un coglio*e ipocrita, di Gianluca Vacchi ce n’è uno solo! Fatti una personalità”. (Fonte: Instagram)