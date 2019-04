ROMA – Grande Fratello 2019, non è ancora arrivato il primo bacio all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante Gaetano abbia provato a darlo a Martina, e lei abbia risposto con un due di picche.

I due concorrenti si stuzzicano ormai da giorni, e l’occasione giusta sembrava essere arrivata con il gioco Obbligo o Verità. A quel punto Gaetano si è sbilanciato e Martina si è sottratta, spiegando: “Io sono la prima che gioca, però in questo caso non mi piace farlo con i sentimenti. Adesso non perché una bottiglia dice che io mi debba baciare con tutti i ragazzi della casa, allora lo faccio”.

Precedentemente Gaetano aveva detto: “Se a me dovesse scattare la voglia di baciarti, tu cosa fai?”.

E lei aveva risposto di no: “Perché? Semplice. Non mi va di farlo. Non perché siamo qui dentro. Sei un ragazzo che mi intriga molto. Hai uno sguardo assurdo e tutto il resto, però…Non mi va. Ti respingerei. Io poi vado molto a pelle, mi scatta subito qualcosa se c’è interesse. Io capisco che se mi baci non lo fai tanto per, ma potrebbe non essere ricambiato al 100% da parte mia. Poi magari mi sbaglio eh. io penso che se tu arrivi a baciare una ragazza è perché senti qualcosa e non tanto per farlo o per gioco e fare il figo”. (Fonte Grande Fratello).