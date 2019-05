ROMA – Gennaro Lillio parla dalla regia e ascolta indicazioni da un auricolare? Lo strano gesto del concorrente del Grande Fratello e le parole apparse prive di senso fanno insospettire il pubblico a casa, che ritene che il reality show di “reale” potrebbe avere ben poco.

Una clip che mostra Gennaro e Francesca De Andrà chiacchierare in disparte nella casa di Cinecittà si è diffusa sui social network. Mentre i due chiacchierano infatti Lillio sembra infastidito e si porta la mano all’orecchio, come a sistemare un auricolare.

“C’è un rumore, dà fastidio”, dice guardandosi intorno, come se si stesse rivolgendo alla regia del reality show. Dopo poco Gennaro viene chiamato in confessionale, tanto che sembra aver parlato davvero con gli autori e ora i fan sono in rivolta e chiedono spiegazioni per un comportamento che, secondo loro, sarebbe la prova che le situazioni nella casa sono pilotate e gli inquilini seguono un copione.