ROMA – Gennaro Lillio scarica Francesca De Andrè e lo dice chiaro e tondo parlando con Gianmarco Onestini: “Basta, con me lei ha chiuso”.

“Ho fatto di tutto per lei e mi tratta come un cretino – dice furioso Gennaro – Voleva che mentissi in diretta, dicendo che non era stata gelosa di Taylor Mega. Ma perché avrei dovuto mentire? Diceva che la frase ‘stavi sbavando’ fosse un nostro messaggio in codice, ma non era così. Era stata gelosa e voleva farmi passare per cretino”.

“Se una persona ti attacca e ti arriva a tirare una ciotolina – gli dice Gianmarco – devi allontanarti. Hai già fatto troppo”.

D’altronde, già nella notte, c’era stata una pesante litigata tra i due. Tra Gennaro e Francesca De Andrè.

Ma cos’è successo? E’ successo che ieri sera, lunedì 3 giugno, la De Andrè, durante la diretta, ha litigato pesantemente col povero Gennaro.

“Io per due mesi ti ho portato in alto e ti ho tutelato – ha detto Gennaro – ma tu pensi solo a te stessa. Non voglio passare per scemo per colpa tua, siamo su due onde diverse”.

Gennaro, infatti, durante la diretta ha negato, evidentemente però solo per venirle incontro, le scenate di gelosia di Francesca De Andrè seguite all’ingresso dell’influencer Taylor Mega. “Mi hanno massacrato – ha detto furiosa la De Andrè – e tu hai fatto come tutti gli altri. Non te ne frega niente di me”. La De Andrè ha fatto riferimento al litigio con Cristiano Malgioglio.

Il litigio è stato veramente duro tanto che la De Andrè ha anche minacciato di andarsene. Ma ora… Ma ora cosa succederà? Tra i due, tra Gennaro e Francesca, almeno per ora regna il silenzio. Ma per sapere come finirà non resta che aspettare… i prossimi giorni.

Fonte: Grande Fratello.