ROMA – La passione tra Francesca De André e Gennaro Lillio era scoppiata già all’interno della casa del Grande Fratello. A confermarlo al settimanale Spy è lo stesso modello napoletano: “Con Francesca l’ho fatto almeno 6 volte nella Casa”, afferma con decisione. Per poi domandarsi: “Non so perché le immagini non siano andate in onda”.

Insomma la prima notte fuori dalla casa più spiata d’Italia non è stata la prima per la coppia più chiacchierata di questa edizione. Ma sarà stata certamente più bella, perché libera da costrizioni e occhi indiscreti. “Grazie a lei ho trovato l’amore”, dice ora Gennaro più innamorato che mai.

Nella stessa intervista l’ex gieffino, che già si era lasciato andare a simili confessioni, entra nello specifico dei suoi momenti di passione con la nipote di De André. “Noi siamo stati fisicamente insieme solo l’ultima settimana – ha precisato – quando ha avuto realmente inizio la nostra storia…”. Quindi osserva: “O siamo stati bravi o forse hanno evitato di trasmetterlo”.

Intanto la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele: Gennaro è proiettatissimo e vuole presentare Francesca alla madre, che però ha già manifestato in più occasioni di non approvare la loro relazione. Riuscirà il bel modello a farla ricredere? (Fonte: Spy)