Grande Fratello, Gennaro Lillio a Francesca De André: “Sono vergine”

ROMA – L’attrazione tra Francesca De André e Gennaro Lillio nella Casa del Grande Fratello è ormai palpabile. A nulla è valsa la distrazione introdotto dagli autori del reality show con l’arrivo nella casa della bellissima Taylor Mega, molto apprezzata dal modello napoletano.

Ma Francesca ancora tituba, forse anche scottata dal durissimo scontro con il suo ex, Giorgio Tambellini, andato in scena proprio davanti alle telecamere della diretta del Grande Fratello lunedì 27 maggio, con la definitiva conferma che lui l’ha tradita.

Così Gennaro sembra aver escogitato un nuovo escamotage per spingerla ad abbandonarsi a lui, almeno questo è quel che sembra. Il bel napoletano, infatti, in un momento di confidenze con la nipote di Fabrizio De André ha detto alla sua amata, tra una coccola e l’altra: “Io sono all’antica e avevo deciso di conservare la mia verginità fino al matrimonio. Ma poi negli anni il matrimonio ha perso di valore, quindi dal momento che non mi sposerò mai, è inutile che aspetti. Ho bisogno di qualcuna che mi aiuti a perdere la verginità e se tu fossi un’amica lo faresti. Ormai abbiamo confidenza, ma non devi essere violenta, perché io sono inesperto. Mi devi coccolare…”.

Secondo quanto scrive il sito di Leggo si tratta di una gag escogitata da Gennaro per poter finalmente avere quel che desidera da Francesca. Tra i due c’è già stato più di un bacio. Ma adesso i fan attendono qualcosa di più. Come una notte d’amore. (Fonti: Leggo, IL Grande Fratello)