ROMA – Sorpresa per Gennaro Lillio durante la finale del Grande Fratello. Il concorrente arrivato in confessionale ha rivissuto il momento in cui ha conosciuto la sorella Maria e poi nella Mistery Room ha conosciuto il suo gemello. Poi è stato eliminato al televoto.

Intanto Barbara D’Urso ha accolto in studio l’eliminata Francesca De Andrè. Cristiano Malgioglio la rimprovera subito: “Devi moderare i toni”. Lei ammette: “Ho tirato fuori il peggio di me in questa esperienza”. La D’Urso interviene in sua difesa: “Se il padre invece di diffidarla le avesse dato una mano…”. Iva Zanicchi spiega: “Nel bene e nel male è stata l’anima di questo Grande Fratello”.

Dopo l’accoglienza di Francesca in studio, si conclude il televoto tra Gennaro e Gianmarco Onestini, che sancisce l’eliminazione di Gennaro con il 60% dei voti del pubblico da casa.