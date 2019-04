ROMA – Notre-Dame brucia e Barbara d’Urso, durante la seconda puntata del “Grande Fratello”, decide di ignorare la notizia. Almeno in una prima fase.

Una decisione, quella di ignorare quanto stava accadendo a Parigi, che ha fatto infuriare in molti sui social.

“Siete pronti a massacrare conduttrici perché hanno poco tatto, o poca personalità, perché non prendono posizione, o non hanno abbastanza tatto e rispetto per concorrenti/ospiti. Sta bruciano un pezzo d’Europa, un pezzo di tutti noi e c’è chi si presenta con il boa di struzzo ridendo. #basta”,twitta la conduttrice Georgia Luzi riferendosi al boa indossato dalla d’Urso.

“Che tristezza – scrive il giornalista Fabrizio Biasin – accendere la tv e vedere le fiamme che mangiano la storia, poi cambiare canale e imbattersi nel Grande Fratello e alla fine dover pesare entrambi come danni inflitti alla civiltà”.

Solo dopo un’ora di trasmissione, alle 22:43 e al ritorno da un blocco pubblicitario, Barbara d’Urso decide allora di parlarne: “Noi siamo un programma d’intrattenimento, sono abituata a fare programmi sotto testata giornalistica, non è questo il caso ma volevo fare un applauso a tutti i pompieri che stanno tentando di salvare Notre Dame”. Fonte: Grande Fratello.