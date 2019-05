ROMA – Gessica Notaro contro Francesca De André. La ex miss sfregiata con l’acido, per la cui aggressione è stato condannato a 15 anni l’ex Edson Tavares, non ha apprezzato una frase sfuggita alla nipote del cantautore genovese.

“Lo brucio vivo”, ha detto la concorrente del Grande Fratello. Parole che, soprattutto ad una donna che sa bene cosa significano, non sono piaciute. Così la giovane riminese ha chiesto alla produzione del Grande Fratello di prendere provvedimenti nei confronti della concorrente.

Francesca De André stava parlando del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini quando ha detto: “Gli do fuoco, lo brucio vivo!”. In un video postato su Instagram Gessica Notaro ha stigmatizzato duramente quella frase: “Lo brucio vivo”. Non si dovrebbe sentir dire nemmeno in un momento di rabbia”, ha scritto nel post. E nel video ha spiegato: “Ho assistito ieri sera alla diretta del Grande Fratello e ho assistito alla questione di Francesca De André, mi dispiace tantissimo. Però, non posso passare sopra a quello che ha detto Francesca De André, cioè quel “Lo brucio vivo”. L’avesse detto a casa sua, tra le sue mura, non avrei detto niente, ma in uno studio televisivo davanti a tante persone, io non ci posso passare”, ha detto in un video sui social la Notaro.

“Come vengono presi provvedimenti contro gli uomini che dicono queste cose, così chiedo che si prendano provvedimenti anche contro questa ragazza”, ha chiesto l’ex concorrente di Ballando con le stelle. (Fonti: Instagram, Il Grande Fratello)