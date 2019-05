ROMA – Gianmarco Onestini è tornato a parlare, in confessionale, delle dichiarazioni che gli ha fatto Ivana Icardi nell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello. La sorella del centravanti dell’Inter e cognata di Wanda Nara, ha interrotto – secondo quando ha sostenuto nel confronto con Gianmarco – la relazione col compagno Luis Galesio perché tormentata dai dubbi sui sentimenti che nutre per l’inquilino della Casa. Il ragazzo però non è sembrato interessato, soprattutto perché sospetta che non ci sia stata sincerità nelle parole di Ivana.

“Una volta fuori ho visto i filmati e con il mio fidanzato ci siamo staccati, abbiamo preso una pausa di riflessione. Ho gli occhi che non mentono, non mi piace dire bugie, io qualcosa ho provato, sono confusa. Vorrei sapere da te cosa pensi. Voglio capire, non voglio sposarti, non avere paura” gli aveva dichiarato Ivana durante la puntata di lunedì.

“Ovvio che mi fa piacere, però non mi è sembrata reale come cosa, sono sincero. La settimana prima si è baciata col ragazzo con cui sta insieme da tre anni, gli ha detto “sei tutta la mia vita, ti amo”. Come era no ieri, è no anche adesso. Poi nella vita mai dire mai. Nei suoi occhi non ho percepito un reale interesse come ha detto lei” ha confessato Gianmarco. (fonte GRANDE FRATELLO)