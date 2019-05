ROMA – Incidente osé al Grande Fratello 16. E’ successo intorno alle 17 di giovedì 2 maggio. Protagonista è Gianmarco Onestini, che in un momento di relax avrebbe mostrato per distrazione le sue parti intime.

Come è noto, sin dall’inizio del programma, lo sponsor ufficiale del Gf ha fornito a tutti gli inquilini costumi a pantaloncino proprio per evitare incidenti a luci rosse durante le dirette su Mediaset Extra.

Onestini, fratello minore dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca nonché concorrente della passata edizione Vip del reality, si trovava in giardino quando si è seduto su una sdraio accanto a Francesca De André per farle i grattini. Ma all’improvviso è saltato fuori qualcosa che non avrebbe dovuto vedersi.

Le immagini, immediatamente censurate da Mediaset, hanno scatenato la reazione degli autori. Tanto che Onestini è stato immediatamente richiamato in magazzino, probabilmente per una reprimenda. (Fonte: Grande Fratello)