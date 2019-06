ROMA – Giorgio Tambellini, l’ormai ex fidanzato di Francesca De Andrè, è stato beccato, di nuovo, con una donna. Questa volta Tambellini è stato pizzicato in una discoteca di Forte dei Marmi.

Le immagini sono state mostrate nella puntata di oggi, lunedì 3 giugno, di “Pomeriggio 5”.

Il ragazzo si diverte con lei, l’abbraccia con una certa foga e viene immortalato con un fermo immagine a pochi centimetri dal suo volto.

Biagio d’Anelli, dallo studio di “Pomeriggio 5”, ha voluto mandare un messaggio a Francesca De Andrè: “Innanzitutto dovresti ringraziarmi perché pensavi di avere il principe azzurro al tuo fianco invece hai avuto una persona inetta, una persona che non rispetta una ragazza che soffre. Ma soprattutto ti sei posta il problema di aver dato un bacio a Gennaro dopo un tradimento ricevuto. Mentre lui va in un noto locale della Versilia a divertirsi come se fosse single”.

Fonte: Pomeriggio 5.