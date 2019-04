ROMA – Nuovo chiassoso ingresso nella casa del Grande Fratello: a fare la sua apparizione dinanzi alla porta rossa è Guendalina Canessa, ex gieffina, ma soprattutto acerrima nemica di Francesca De Andrè, attuale concorrente del reality. Barbara D’Urso dà il lieto annuncio prima agli uomini della Casa, riuniti in confessionale per una presentazione fotografica della loro nuova inquilina.

“Dalle foto promette bene” dice Enrico, il più sincero e svelto di tutti che non vede l’ora di conoscere la donna dal vivo. In realtà, però, ad accoglierla in salotto c’è soltanto Francesca De Andrè, ignara di quello che sta per accadere. Le due si conoscono infatti da anni, poiché entrambe hanno avuto una storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Interrante.

In principio ci fu Guendalina, che con Interrante ha avuto anche una figlia e che oggi accusa la De Andrè di averle rovinato il matrimonio. Quest’ultima accusa a sua volta la sua rivale di aver inviato foto compromettenti a Daniele mentre i due erano ancora fidanzati.

Insomma, rinchiuse entrambe nella stessa casa ne avranno di tempo per litigare. Ma non appena si rivedono le personalità forti di entrambe escono fuori ed è subito rissa. Un confronto di fuoco che solo Barbara D’Urso ha il potere di interrompere perché c’è ancora in sospeso il verdetto del televoto. (Fonte: Grande Fratello)