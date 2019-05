ROMA – Guendalina Canessa, new entry del Grande Fratello 16, ha già puntato gli occhi su un inquilino della casa più spiata d’Italia. Lui è Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca, che è stato a sua volta concorrente della passata edizione Vip del reality. In un sabato sera piuttosto movimentato, la ex di Daniele Interrante ha deciso di confessare, non senza imbarazzi, la sua attrazione al diretto interessato che però non sembra darle la risposta che lei sperava.

Ecco cosa ha detto Guendalina a Gianmarco. “Mi viene l’ansia perché gli altri ci guardano. Abbiamo un po’ parlato: io ti ho detto qualcosa di me, tu mi hai detto qualcosa di te. Vado sempre col contagocce perché so che sei così. Perché io non seguo la strada più facile? Io sto seguendo la strada più difficile”. A quel punto Gianmarco le ha chiesto di spiegarsi meglio e di dire quello che prova esattamente. Guendalina lo accontenta e dice esplicitamente: “Mi pulsa qualcosa da dentro. Da quando ci siamo visti. Da parte tua, sei lusingato”.

Gianmarco però la frena: “Ovvio che un complimento mi fa sempre piacere, però non vengo da te per chiedere complimenti. Io non ho sentito le stesse cose. Però con te ci parlo volentieri. Sei una donna strutturata, educata, sei un certo tipo di donna che apprezzo molto”.

A questo punto la trama si fa a dir poco intricata perché nelle scorse settimane Gianmarco ha mostrato un certo interesse per la fiorentina Erica Piamonte che però a sua volta sembra più divertita dai baci lesbo con Francesca De André che dagli uomini della casa. Tra l’altro la De André è a sua volta acerrima nemica di Guendalina che, appena entrata nella casa, l’ha accusata di aver rovinato il suo matrimonio con Daniele Interrante. Dove scoccherà la sua freccia Cupido? (Fonte: Grande Fratello)