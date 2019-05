ROMA – Guendalina Canessa, Francesca De Andrè e Valentina Vignali contro Mila Suarez: le tre donne fanno gruppo al Grande Fratello contro la concorrente e ovviamente ne parlano malissimo: “Neanche se fossi Jennifer Lopez farei quelle mosse lì da mign***a”, ha detto Guendalina.

Il paragone ha fatto divertire parecchio Francesca De André, che proprio non riusciva a smettere di ridere. Invece Valentina Vignati ha cercato di modificare il termine incriminato con “calotta, botta, marotta”, in maniera tale da non incappare nelle possibili reazioni della produzione.

Il pubblico da casa invece non l’ha presa bene e ha chiesto seri provvedimenti nei confronti delle tre. Sui social network i più agguerriti sono favorevoli a una soluzione estrema: “Sbattetele fuori”. (Fonte Mediaset Play).