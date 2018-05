Grande Fratello, l'incontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso: "Un anno e mezzo fa ho perso un bimbo..." VIDEO INTEGRALE

ROMA – Finalmente è arrivato il tanto atteso faccia a faccia (clicca qui per guardare il video) nella casa del Grande Fratello tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. Un faccia a faccia drammatico. Nina Moric [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] rivela di aver perso un bambino circa un anno e mezzo fa e chiede a Luigi Favoloso di lasciare la casa se davvero vuole parlare di cose private con lei. E Luigi Favoloso decide di lasciare la casa del Grande Fratello. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo.

Nina Moric ha deciso di incontrare il suo fidanzato per capire cosa gli stia succedendo. Luigi, dal canto suo, ha più volte chiesto in questi giorni di poterle parlare, ma una volta avuta la possibilità, le cose non sono andate nel modo sperato.

“Tu sai per quale motivo io sono qui? – ha iniziato il lungo confronto Nina -, Sono qui perché io voglio difendere la mia dignità perché in tutto questo tempo, mentre tu eri in casa e facevi i tuoi sporchi comodi, raccontavi cose della nostra vita privata. Cosa hai fatto? Chi sei? Io sto guardnado una persona che non conosco, accusata di ingiuria, di falsità. Le bugie, le offese sui social e non. E tu pensi che io sono andata in tv o ho fatto qualcosa sulla nostra storia? Io voglio dirti soltanto una cosa, io da 4 anni vivo in una specie di incubo, un’ingiustizia giuridica, etica e morale. Un anno e mezzo… Tu hai detto che è da un anno è mezzo che non ti do più attenzioni, questa cosa mi ha ferito di più. E’ arrivata questa telefonata e tu hai sentito l’ultimo battito di nostro figlio. Dopo che ho perso due figli, io sono una donna, io sono una madre, il tuo concetto di amore è confuso. Dopo quattro anni hai deluso soltanto me, tu mi hai dato il colpo finale”.

Le parole di Nina Moric sono durissime e rivelano un retroscena inedito sulla sua storia d’amore: “Per un anno e mezzo la notizia che abbiamo avuto è stata terrificante, mi sono preso cura di te, ma tu non hai pensato che era una brutta notizia anche per me. Quando io sono partito, tu mi hai scritto delle parole e io ti ho creduto. Dovevi venire qui con la testa di una che vuole chiedere scusa o cosa sei venuta a fare? Cosa ci è successo un anno e mezzo fa? Un anno e mezzo fa Nina Moric era incinta al 4 mese e per colpa di una telefonata degli assistenti sociali Nina ha perso un figlio. Questa cosa non l’avevo mai detta a nessuna”.

Questo momento così drammatico viene interrotto dalla conduttrice del Gf Nip che non sapeva nulla, “nessuno sapeva niente”, e quindi chiede ai due di salutarsi. Ma Nina Moric gli fa una proposta: “Delle nostre cose ne parliamo fuori. Vuoi parlarmi? Vieni fuori con me”. “Ok, Barbara, io me ne vado via con Nina. Io qui mi sono divertito, ora non sono più lucido. Voglio parlare con lei”, ha spiegato Luigi Favoloso. Ma prima di lasciare la casa del Gf, la modella croata ha voluto fare i compliemnti a Simone perché “hai rispettato la tua donna, la tua fidanzata è una grande donna”.