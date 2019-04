Grande Fratello, Iva Zanicchi con il piede gonfio. Ecco cosa è successo

ROMA – A causa di un piccolo infortunio al piede destro Iva Zanicchi ha dovuto rinunciare ad un’entrata scenica nello studio del Grande Fratello. Già, perché ieri è stato il giorno del Grande Fratello. Il reality di “Canale 5” condotto da condotto da Barbara d’Urso.

Senza una scarpa e col piede gonfio, la Zanicchi, super opinionista insieme a Cristiano Malgioglio, ha mostrato i postumi dell’infortunio. Ha tentato anche di alzarsi, la povera cantante di “Prendi questa mano, Zingara…”. Ha tentato anche di alzarsi ma inutilmente. Il piede, ha deto la Zanicchi, fa troppo male.

Ma la cantante ha stretto i denti ed è riuscita a seguire tutta la puntata. Polemica dopo polemica. Pettegolezzo dopo pettegolezzo. Con tanto di calzino di un non meglio colore definito in bella evidenza. Per la gioia dei concorrenti della casa più spiata d’Italia e per la gioia dei telespettatori attoniti da casa. Fonte: Grande Fratello.