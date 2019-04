ROMA – Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi e partecipante all’edizione 2019 del Grande Fratello, è fidanzata con il calciatore Luis Fabian Galesio. Il suo fidanzato è meno noto del fratello Mauro Icardi, ma anche lui ha mosso i primi passi in Argentina prima di trasferirsi nel nostro Paese. Luis Fabian Galesio è un attaccante centrale, ha giocato in Argentina con le maglie di Arsenal Fútbol Club II, Instituto AC Córdoba e 9 de Julio de Morteros. Da questa stagione, gioca in Italia con la maglia del Città di Messina.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Ivana Icardi ha voluto ringraziare il suo fidanzato con il seguente post su Instagram che riportiamo integralmente.

Grande Fratello, Ivana Icardi dedica un post Instagram al fidanzato prima di entrare nella casa.

“Ciao a tutti! Voglio dirvi che dopo tanto pensiero e consultazione insieme (con Luifa), mi è stato proposto di entrare nel Grande Fratello Italia e ho accettato! Quindi in questi momenti sto vivendo di nuovo questa esperienza che mi ha fatto crescere come persona e trovare l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita. E ‘stata una strana sensazione di rivivere questa avventura, perché anche al di fuori può sembrare semplice, non è affatto .. soprattutto ora che sono in coppia, Stando lontano da lui senza essere in grado di comunicare, mi mancherà ancora di più… ma come sempre, tutto le opportunità che ci vengono presentate devono essere colte e non stare mai con “cosa sarebbe successo se …”.

“Sono 23 e sono un benedetto e ringrazio Dio e la Vergine perché dopo una lunga renege, ottenere le cose tristi e le persone che non sono ne vale la pena, ellxs ancora mi dà la possibilità di avere una vita in cui posso godere di tutto ciò chi vuole, avere una spesa economica migliore, motivo per cui lottiamo tutti per tutta la vita. Allo stesso modo, ho molti sogni da realizzare, ma a volte devi continuare a lottare per ottenere tutto! Questo è solo un passo. L’importante è non mollare e essere grati perché tutto accade per una ragione!”.

“Grazie a tutte le persone in Italia e in tutto il mondo per i loro messaggi di sostegno, cercherò di divertirli con il mio modo di essere, e identificxs sedersi con me perché sono uno di più come voi. Spero di avere il tuo sostegno come hanno fatto in GH Argentina, che mi ha fatto sentire più che felice .. e COME SEMPRE: SONO VENUTA PER VINCERE ! Grazie per essere ancora qui con me ♥️

Ivana”.