Grande Fratello, Ivana Icardi furiosa con Wanda Nara: “Questa signora…”

ROMA – Al “Grande Fratello” Ivana Icardi, la sorella dell’attaccante dell’Inter, respinge le accusa di Wanda Nara e, anzi, rilancia: “Questa signora dice solo bugie. Vorrei capire cosa dovrebbero perdonarmi”.

Intervistata da “Verissimo”, Wanda Nara aveva detto: “Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e abbiamo aperto le porte a lei e al suo fidanzato, che è anche lui un calciatore”.

E ancora: “Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo: non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università, le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello. Questo non ha prezzo!”.

E ancora: “Ha capito come si fa a diventare un personaggio. Ivana vuole solo vincere il premio del reality. In Argentina diceva tutto il contro di quello che dice adesso. Non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata”.

“Se domani mio fratello mi dicesse facciamo pace – risponde Ivana al “Grande Fratello” – io lascerei subito anche la televisione”. Fonte: Grande Fratello.