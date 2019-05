ROMA – Ivana Icardi è tornata all’interno della Casa del Grande Fratello per comunicare a Gianmarco che il suo fidanzamento di tre anni è in crisi a causa sua. L’argentina, sorella del calciatore dell’Inter, ha spiegato di aver trascorso tutta la settimana pensandolo.

“Ho parlato con il mio fidanzato e ora ci siamo staccati. Io sono una persona sincera, non mi piace che dicano in giro che sono bugiarda. I miei occhi non mentono. Gli ho detto che sono stata tutta la settimana a pensare a te. Non dico che sono innamorata di te, ma tutta la settimana l’ho passata pensando a te”.

Ma la reazione di Gianmarco Onestini è stata fredda. “Io ho sempre percepito da parte tua un’affinità importante, ma capivo che tu fossi innamorata del tuo fidanzato. Sei una bella ragazza, ma ho sempre tenuto a mente quello che c’era fuori. Sei sempre stata tu a cercare me. Secondo me hai bisogno di rifletterci un po’ sopra. Avete una storia di tre anni”.

Barbara D’Urso ha poi chiesto a Gianmarco se prova qualcosa per Ivana, lui ha risposto: “Provare è un parolone. La risposta è no. È tutto troppo presto, per me. Dovrei conoscerla”. (fonte GRANDE FRATELLO)