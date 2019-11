ROMA –Ivana Icardi, sorella dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ha risposto a Luca Onestini che l’aveva accusata di sfruttare la presenza del fratello Gianmarco al Grande Hermano Vip, versione spagnola del Grande Fratello Vip, per far parlare di nuovo di lei. Ivana Icardi ha risposto a Luca Onestini attraverso dei post pubblicati su Instagram. Di seguito, le sue dichiarazioni social.

“Faccio queste storie per far capire a tutti di che pasta sono fatti i fratelli Onestini! – ha rivelato – Questi due fanno i rispettosi in tv ma dopo, lontano dalle telecamere, sono persone completamente diverse. Non fatevi ingannare dall’apparenza. Io non ho chiamato un programma della tv spagnola, mi hanno contattato loro e io ho spiegato quello che è successo al Gf italiano con Gianmarco.

Chi ha seguito il programma sa quanto io abbia sofferto per il mio ex fidanzato, finché non è arrivato Gianmarco con i suoi giochini (che non vi hanno mai fatto vedere e sono stati la causa della mia confusione). Ma io sono sempre stata sincera, anche se ho dovuto sopportare l’attacco di tutti!

Caro Luca, se hai qualcosa da dirmi, dimmelo in faccia, non ricorrere ai social solo per un po’ di notorietà. Quanto ti piacerebbe essere al posto di tuo fratello, che è il tuo burattino. Lo sappiamo tutti che sono tutte cose che avete organizzato a tavolino per avere un po’ di visibilità!”.

In passato, Ivana Icardi aveva accusato Wanda Nara di allontanarla dal fratello Mauro. Wanda le rispose a “Verissimo” dicendo: “Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e abbiamo aperto le porte a lei e al suo fidanzato. Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo: non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università, le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello. Questo non ha prezzo!” (fonti Leggo e Verissimo).