ROMA – La nuova edizione del Grande Fratello 2019 è appena iniziata ma Ivana Icardi si è già fatta notare per un botta e risposta a distanza con Wanda Nara, compagna del fratello Mauro Icardi con la quale è in pessimi rapporti. Ivana Icardi non ha usato giri di parole con Barbara d’Urso, conduttrice del Grande Fratello: “Wanda Nara? Fa sempre finta di non vedere nulla. Ma io vorrei affrontarla di persona, averla di fronte…”.

Grande Fratello, Ivana Icardi risponde in maniera polemica a Barbara d’Urso su Wanda Nara.

Barbara d’Urso ha chiesto questo alla sorella di Icardi: “C’è stata una coincidenza: tua cognata ha postato questa cosa su Instagram. Secondo te cosa significa? (Wanda ha pubblicato delle foto su Instagram dal significato preciso: non vedo, non sento, non parlo)”.

Ivana Icardi ci ha pensato qualche secondo poi ha fornito la seguente risposta a Barbara d’Urso: “Io devo rispondere a questo? E che ne sono! Come sempre lei fa finta di non vedere nulla. Però a me piacerebbe averla di fronte: mi deve dire quelle cose che non mi ha mai detto. Però ci sono persone che sono così”.

“Che ci posso fare io? Io vengo qua con tutta la mia gioia. Sono emozionatissima. Ti ringrazio. Sono contentissima. Non voglio sapere nulla di questa storia”.“Spero che Mauro mi guardi qui all’interno della Casa del Grande Fratello e che veda che sono la sua sorella. Così almeno mi riconosce di nuovo!”.

(fonte: Grande Fratello).