Grande Fratello: Jessica Mazzoli parla di Morgan e di quando Asia Argento…

ROMA – Jessica Mazzoli, attualmente al Grande Fratello, si è confidata con gli altri concorrenti sul suo ex Morgan e su Asia Argento (altra ex di Morgan con cui dice di essere stata confidente).

Jessica torna sulla recente partecipazione di Morgan a Live – Non è la D’Urso, occasione in cui l’ex cantante dei Bluvertigo ha detto di essere stato “incastrato” da lei, da cui ha avuto una figlia.

“Ma come può dire che l’ho incastrato? Ma ci rendiamo conto? Mi ha fatta soffrire. Barbara era sconvolta. La d’Urso era senza parole proprio. Lui ha detto in diretta ‘Jessica mi ha incastrato’.

Io me ne sono andata che la bambina aveva tre mesi. Lui mi ha portato ad andare via. Siamo stati in casa insieme più di un anno.

Lui ha sempre espresso il desiderio di volere un altro figlio. Io ero appena uscita da X Factor mi avevano chiamato per lavorare da Teresa Mannino. Però per me era presto diventare mamma.

Lui ci provava, così tanto, stavamo insieme, ci amavamo e così è successo. Poi è finita dopo che è nata la bambina.

Ma il bello è che io sono venuta a sapere che lui stava con questa ragazza che io mi ritrovavo sempre nelle hall degli alberghi quando stavo con lui. Una grupie pazze di quelle che seguono i cantanti. Con questa ci sta ancora, con una sciroccata.

Ma poi lui mi diceva ‘questa ragazza è una spalla per me’. Ma non ci credo, loro stavano insieme già da prima. Lei è andata a trovarlo insieme ad un’altra ragazza, quando io stavo ancora con lui. Una volta trovai della biancheria intima non mia.

Quando Lara aveva 7 mesi mi sono presentata in tribunale per affido esclusivo. Lui tanto non la vedeva mai. Poi sono venuta a scoprire che faceva un disco con Asia Argento, che poi per promuoverlo si baciavano in tv. – ha continuato Jessica Mazzoli – Io mi sentivo con Asia in privato e lei faceva la solidale con me, visto che c’era passata da quella situazione. Io mi aspettavo che mi potesse dare dei consigli. Lei invece ha contribuito a questa cosa per i suoi scopi e interesse personali. Però vabbè, sti cavoli di Asia. Qui lo str**zo era lui.

Una volta è venuto da noi in Sardegna, poi è andato via senza salutare la figlia. Io non so cosa c’ha questo signore. Ma sapete quante foto e video gli mando? Io anche quando vado a Milano lo avviso e lui mi risponde ‘non ci sono dovevi avvisarmi prima’. Altre volte nemmeno mi risponde. Mi sembra un uomo che non prova più sentimenti. Un uomo che non ha più sentimenti. Non so cosa gli è scaturito nel cervello. Forse rosica del fatto che sono l’unica donna della sua vita che non è mai tornata da lui. Perché tutte le sue ex sono tornate.

Io con lui ero fuori dal mondo. Non potevo avere amici, non potevamo invitare nessuno a casa nostra. Adesso invece esco, ho amicizie, parlo con tutti. Ma alla fine in quella situazione c’ero finita da sola.

Lui in tv da Barbara ha detto che vorrebbe dei rapporti con mia figlia. E poi non mi risponde al telefono? Poi ha detto che a Natale stava male. Pensa che a Natale gli volevo pagare il viaggio per vedere la bimba. Meglio che sto zitta, per lui esiste il Dio denaro. Io non voglio fargli fare figure di mer**, io sto solo dicendo la verità su me, lui, Asia, la nuova ragazza e quello che è successo”. (Fonte Grande Fratello).