ROMA – Il Grande Fratello 2019 è iniziato stasera, lunedì 8 aprile. Tra i primi concorrenti ad entrare c’è Jessica Mazzoli che racconta subito del rapporto con il cantante Morgan con il quale ha avuto Lara.

Barbara D’Urso le fa sentire la versione di Morgan a proposito della vicenda legata alla loro figlia, con Jessica che si rifiuterebbe di fargliela vedere.

La ragazza ex X Factor però non ci sta e rinfaccia al cantante le sue mancanze come padre. La conduttrice le fa a questo punto vedere alcuni titoli di giornale e alcune home page che hanno parlato della vicenda. La Mazzoli non chiude del tutto le porte al suo ex compagno: dice che l’ex cantante dei Bluvertigo, prima di vedere Lara deve fare “un percorso psicologico riabilitativo genitoriale che le sedi competenti hanno stabilito”.

Grande Fratello 19, i primi concorrenti della Casa

Barbara D’Urso presenta i primi concorrenti che entrano nella casa. Uno di loro è Kiko Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, la notissima opinonista di Uomini e Donne. Entra da single ma racconta di avere un buon rapporto con la sua ex moglie. “Guai a chi me la tocca” dice nella presentazione. C’è poi Serena Rutelli, la figlia di Barbara Palombelli e dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli.

Oltre a lui c’è Valentina Vignali, la cestista e influencer che racconta la sua esperienza con il cancro alla tiroide.

Tra i concorrenti di questa edizione c’è anche Gennaro Lillio, l’ex di Lory del Santo, che si presenta come single. Lillio è costretto a girare per la casa a torso nudo e mostra il suo fisico al top.

In questa edizione c’è anche Ivana Icardi, la sorella di Mauro dell’Inter. Il rapporto con suo fratello è stato rovinato da Wanda Nara. Ivana , oltre a parlare di questo conflitto con Wanda Nara, Ivana ha già partecipato all’edizione argentina del Grande Fratello. Per questa ragione darà quindi sicuramente del filo da torcere agli altri concorrenti. Gli altri ad entrare sono il modello “bello e maledetto” Gaetano Arena e il cantante Christian Imparato noto per aver vinto “Io Canto”.

Gli opinionisti sono Malgioglio e Iva Zanicchi. Quest’ultima entra nella casa del Grande Frtello e si fa un giro tra i locali. Malgioglio invece, si presenta travestito da tucano rosa.

