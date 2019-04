ROMA – Jessica Mazzoli, collegata in diretta con il Grande Fratello dall’ospedale dove è ricoverata, racconta il malore avuto e l’operazione d’urgenza a cui ha dovuto sottoporsi per una peritonite. “Sto meglio ma me la sono vista un po’ brutta, qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi e che vada tutto bene anche a voi”, ha raccontato. Jessica ha rassicurato in diretta i suoi amici, specie Serena Rutelli che non ha trattenuto l’emozione ed è scoppiata a piangere.

Malgioglio allora le chiede se avesse sentito Morgan, padre di sua figlia. Jessica però gli risponde che non l’ha chiamata. Una risposta che ha fatto infuriare l’opinionista: “Caro Morgan, i miei complimenti! Bravo, ti faccio un applauso! Si deve vergognare, è un musicista così sensibile, non ci fa proprio una bella figura”.

Barbara D’Urso allora interviene per cercare di placare gli animi: “Diciamo che siccome sei isolata anche se Morgan ti avesse chiamato tu non ci avresti potuto parlare“, dice la conduttrice cercando di giustificare il cantante. “Entro un paio di giorni – ha fatto sapere la D’Urso – sapremo la decisione dei medici e poi comunicheremo a te e agli altri ragazzi se potrai rientrare nella casa”. (fonte MEDIASET PLAY)