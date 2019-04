ROMA – Paura per Jessica Mazzoli al Grande Fratello. La ex compagna di Morgan e madre della sua seconda figlia, ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. A darne notizia è l’account Instagram del reality secondo il quale la giovane sarebbe stata colta questa mattina da un malore.

Da giorni Jessica lamentava dolori all’addome. Sul sito ufficiale del Grande Fratello un comunicato spiega che: “Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza”.

Non si conoscono al momento i motivi del malore ma non è escluso che possa essere il frutto del forte stress provato nei giorni scorsi per via del litigio con Kikò Nalli e con l’amica Francesca De André. Nell’ultima diretta Jessica ha fatto il suo nome in nomination e Francesca non l’ha presa per niente bene. “Falsa e subdola, io ti ho difeso. Fai bene a sentirti in colpa, fai bene a piangere. Non me lo sarei mai aspettata da te”, le ha detto. E Jessica che pure le ha chiesto scusa, fino alle lacrime, alla fine deve aver accusato il colpo.

La speranza è che il malore si risolva al più presto, senza mettere a rischio la sua permanenza nella casa. (Fonte: Grande Fratello)