ROMA – Accesissima lite al Grande Fratello 16 tra Cristian Imparato e Karina Cascella. E’ successo nella puntata di lunedì 15 aprile, quando l’opinionista di Uomini e Donne è entrata nella casa più spiata d’Italia per un chiarimento con il cantante e vincitore di Io Canto.

Lo scontro si è consumato in camera da letto, dove i due hanno potuto confrontarsi faccia a faccia separati da un vetro. Tra i due ci sono forti ostilità da tempo, in particolare perché lei ha sempre accusato lui di essere ricorso alla chirurgia estetica. Imparato però ha sempre negato e in settimana aveva espresso parole pesanti nei confronti di Karina, definendola una “corn***zza napoletana” e lei è andata a dargli una strigliata. Ma non ne è uscita vittoriosa.

“Le cose che dici nella casa del Grande Fratello hanno una risonanza pazzesca e devi stare attento a come parli – gli ha detto lei – È un consiglio che ti do, non un’accusa. Faresti più bella figura a dire che non ce l’avevi con i napoletani perché le persone che non sono del Sud non possono capire quell’affermazione. Un milanese, ha capito che mi hai dato della cor**ta”. Quindi è tornata a insistere sul discorso ritocchini: “Da vicino ti ho fatto dei complimenti. Ti ho detto che, in foto, le tue labbra sono più gonfie. C’è un dettaglio che ti dimentichi. Dal momento che ti esponi, o cancelli le foto antecedenti al ritocchino o resti a casa”.

Ma il cantante la incalza e non la lascia parlare. “L’aggettivo che le ho dato era in senso buono. Ma attaccarsi a queste piccolezze? Ma non vedete altro? Sempre sulla chirurgia! Io sono qui per altro, voglio vivere emozioni, voglio conoscere la gente! Ma perché marciare sempre su questi argomenti del cavolo? Era palese che stessi scherzando, era un complimento”

E ancora: "Karina, hai fatto una pessima figura. Non me l'aspettavo da te. E' una grandissima pagliacciata. E' pazzesco. Ok, pubblicità a Karina Cascella fatta. C'è dell'altro? Avrei voluto vedere mia madre e non la Cascella allo specchio!".