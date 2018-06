ROMA – Brutta sorpresa per Angelo Sanzio, più noto come il Ken italiano del Grande Fratello. Mentre era nella Casa di Cinecittà gli è stato svuotato il conto corrente. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Angelo ha scoperto infatti che dal suo conto sono stati fatti prelievi giornalieri per tutto il periodo in cui è rimasto nella casa, per un totale di 1.400 euro.

Al momento di entrare negli studi blindati del Gf Angelo ha dovuto lasciare tutti gli effetti personali alla produzione Endemol Italia: telefonino, documenti, portafogli, denaro e il bancomat. E con questo suo bancomat, scrive Leggo, il suo conto è stato svuotato tra il 15 aprile e il 22 maggio.

Scrive il quotidiano online:

La scoperta è avvenuta per caso, una volta ritirati tutti i suoi effetti personali. Al momento di pagare, infatti, sul pos di un negozio dove voleva fare acquisti appariva la frase più odiosa: transazione non eseguita. Angelo, però, convinto di avere i soldi sul conto ha chiamato la banca per lamentarsi. Qui l’amara sorpresa: «Signore, ma lei sul conto ha solo 3,90 auro, cosa vuole da noi?». Al Ken italiano sono tremate le gambe.

Adesso i carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti del caso. Ma Angelo si è già fatto un’idea: