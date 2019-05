ROMA – Franco Terlizzi, padre di Michael, è entrato nella casa del Grande Fratello questa sera, 6 maggio, per esprimere il suo sdegno per il trattamento che avrebbe subito il figlio da parte di alcuni suoi coinquilini. In particolare, Kikò è stato accusato di aver preso in giro Michael per la malformazione al braccio.

L’ex marito di Tina Cipollari ha negato tutto con fermezza, spiegando che da padre di famiglia non avrebbe mai potuto fare qualcosa di simile. E dopo, nell’ambito di un acceso confronto a distanza con Barbara D’Urso, Kikò ha smentito che l’appellativo ‘calamaro’ attribuito al coinquilino fosse utilizzato per deriderlo, come invece ipotizzato dalla conduttrice e da molti utenti sui social. La conduttrice allora ha chiuso il discorso etichettando tutto come un “grande equivoco”. (fonte GRANDE FRATELLO)