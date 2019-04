Grande Fratello, Kikò Nalli ci prova con Ambra? Lei reagisce così

ROMA – Il concorrente del “Grande Fratello” Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, si dichiara per l’insegnante-modella Ambra Lombardo.

“Io – dice Kikò Nalli tra il serio e lo scherzo – ho fatto una dichiarazione d’amore. Ora la vedrà tutta Italia. Telecamera fissa… un’ora! Chiedo scusa al tuo compagno ma…”.

Già perché Anna, insegnate di lettere al liceo di giorno e modella di notte, è fidanzata.

“Lui – scherza Gaetano parlando di Kikò con Anna – è stato un’ora lì guardando il cielo a descrivere la creatura perfetta”.

Ambra per ora, non riuscendo a capire se Kikò stesse scherzando o no, è rimasta chiusa in silenzio. Ora non resta che aspettare cosa succederà fino alla prossima puntata. Già perché già nella prossima puntata Ambra rischia di uscire dalla casa del “Grande Fratello”. Fonte: Grande Fratello.