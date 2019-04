ROMA – Momento imbarazzante al Grande Fratello per Kikò Nalli, ormai perdutamente invaghito della sexy prof Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari non nasconde ormai di provare un certo interesse per la bella 33enne siciliana e giovedì sera si è reso protagonista di un episodio osé. Tutto è avvenuto quando Ambra ha raccontato un aneddoto piccante agli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Tutti sono scoppiati a ridere ma Kikò si è, per così dire, emozionato di più.

“Prof a me non devi dire queste cose – ha esclamato imbarazzato – Io adesso mi sono ingrifato, giuro. Devo andare via da qui. Devo camminare nascondendo… già quando mi avvicino a te io sto male, in più mi dici queste cose. E’ colpa degli ormoni, ragazzi!”

La prof è a sua volta scoppiata a ridere e lui l’ha avvisata: “Girati e non guardarmi così. Le darei una zaccarata…almeno un bacio”. Dopodiché l’hairstylist si è preoccupato della fascia oraria: “Ma sarà tardi? Sicuri che sia tardi? Che ore saranno? Le 2? Sì, i miei figli non credo vedano. […] Meglio che vado a fuori”. A quel punto Valentina Vignali gli ha dato un consiglio: “Guarda che se alzi le coperte, la notte puoi fare tutto”.

Esploderà la passione tra Kikò e Ambra? Difficile saperlo dal momento che, fuori dal reality, la prof e modella sarebbe già impegnata. (Fonte: Grande Fratello)