Grande Fratello, Kikò Nalli bacia Ambra Lombardo: “Fidati di me…”

ROMA – Al “Grande Fratello”, a sorpresa, Kikò Nalli bacia Ambra Lombardo e gli confessa tutto il suo amore: “Io e te non saremo scintilla, ma fuoco”.

A organizzare l’incontro romantico tra Kikò e Ambra Lombardo è stata, naturalmente, Barbara d’Urso. Kikò, d’altronde, sono settimane che non fa altro che parlare nella casa più spiata d’Italia della sua Ambra.

“Volevo dirti tante cose – dice Ambra Lombardo a Kikò – ma non so da dove iniziare. Io sono una donna di fatti, non di parole. Ti ho detto che ci sono, che sono qui, che ci sarò. Io non ti chiedo di fidarti di me, di fidarti della ragazza che hai conosciuto, con cui hai condiviso gioie e dolori. Se è vero che hai capito chi sono, che sono una donna adulta, che sono diretta, onesta, io e te non saremo una scintilla, ma un fuoco”.

Fonte: Grande Fratello.