ROMA – Kikò Nalli non fa altro che parlare di nomination, eliminazioni. L’ex marito di Tina Cipollari è finito nel mirino del web. Sono in tanti infatti gli utenti che seguono il Grande Fratello che stanno segnalando un atteggiamento da stratega da parte dell’hair stylist.

Kikò, stando alle segnalazioni apparse su Twitter, avrebbe ricevuto delle indicazioni provenienti dall’esterno quando, nel corso dell’ultima puntata del reality, è stato convocato in studio per l’eliminazione poi ricaduta su Cristian Imparato. Nel tragitto tra la Casa e lo studio, Kikò avrebbe ricevuto informazioni circa l’opinione che il pubblico si è fatto su Mila Suarez. Sul web, infatti, in molti sostengono che il suggerimento sia stato di non far passare Mila come una vittima, consiglio che l’ex marito della Cipollari avrebbe suggerito al resto dei concorrenti.

Oggi Kikò infatti, mentre era in giardino con Martina Nasoni, si è messo a recapitato un messaggio in codice alla sua coinquilina. Il parrucchiere, pensando di non essere decifrato dai telespettatori, si è messo a scrivere con le dita su un cuscino e avrebbe scritto “parla bene sempre di tutti”. (fonte GRANDE FRATELLO)