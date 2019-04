ROMA – Chicco Nalli, come tutti sanno, sta partecipando al Grande Fratello 16. Il parrucchiere romano è stato sposato per 15 anni con l’estrosa Tina Cipollari di “Uomini e Donne”. Nella Casa, in meno di una settimana di permanenza è risultato essere uno dei concorrenti tra i più apprezzati.

Tina e Kikò come viene chiamato Nalli, ora sono separati. I due però, a quanto pare, sono rimasti in ottimi rapporti. Ora il gieffino ha deciso di svelare il motivo della separazione mettendo a tacere le tante voci che parlavano di varie vicende che hanno portato alla rottura, tra cui dei presunti tradimenti.

Kikò Nalli ha dichiarato che se il suo matrimonio con Tina Cipollari non è andato avanti perché prima è svanita la passione e poi l’amore. Una ragione, quindi, all’apparenza semplicissima. Il parrucchiere ha aggiunto: “Io ho tre figli maschi di 16, 12 e 11 anni. I bambini stanno una settimana con me e una con lei. Noi abbiamo un bel rapporto. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation i loro amici”, ha rivelato Kikò.

Grande Fratello, Kikò Nalli e il retroscena sulla separazione da Tina Cipollari

Adesso però, dopo la fine della passione e dell’amore tra loro è rimasto il rispetto reciproco. Kikò ha infatti raccontato un retroscena che dimostra quanto forte sia il legame che ha con l’ex moglie. Nel 2018, nel suo salone sono entrate due signore. Si sono sedute e dopo un po’ hanno detto “finalmente ti sei lasciato”. Kikò ha raccontato di aver chiesto: “In che senso?” E le due signore hanno risposto: “Hai fatto bene a lasciare quella”.

Prosegue l’hair stylist: “Quando mi ha detto ‘con quella’, avevano i capelli bagnati e le ho cacciate lo stesso dal mio salone. ‘Dovete uscire dal mio salone, immediatamente”, ha dichiarato il concorrente del Grande Fratello 16.

Quest’ultimo ha detto pure che una persona che parla male della madre dei suoi figli non entra in casa sua. “Guai a chi me la tocca” è il motto del concorrente del Gf, che infine ha affermato che se uno parla male di lui alla sua ex moglie, lei fa la stessa cosa. Perché il volersi bene non finisce.

Fonte: Grande Fratello