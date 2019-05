ROMA – Kikò è stato protagonista di un momento di tensione nel corso della puntata del Grande Fratello. Il parrucchiere, infatti, è venuto a sapere dei commenti critici espressi pubblicamente dall’ex moglie Tina Cipollari e dal loro figlio 12enne Francesco in merito al suo flirt con Ambra.

Apparso molto provato ha rivolto un appello al figlio: “Papà ci sarà sempre per te. Quando uscirò, ne parleremo e risolveremo. Tutto si risolve, parlando”. Quindi ha fatto trapelare il fastidio per quanto pubblicato dall’ex moglie su Instagram: “Tina può fare quello che vuole, ma questi post non sono nemmeno da lei. Non me lo aspettavo”. Dopo aver invitato tutti a non litigare per questa storia ha chiosato che “non posso dire di amare Ambra, né lei può dire di amarmi. I miei figli lo avrebbero fatto anche se al posto di Ambra ci fosse stata un’altra donna. È normale, io sono il papà”.

Una storia che ha provocato un duro botta e risposta in studio tra Ambra e Cristiano Malgioglio. L’opinionista ha accusato la giovane donna di aver recitato la parte dell’innamorata di Kikò, lei ha replicato così: “Tu baci veri non ne hai mai dati. Baci autentici, animati da un sentimento reale, non ne hai mai dati”. Malgioglio allora le ha risposto: “Le telecamere e le luci fanno impazzire alle volte. Sei bellissima, potresti fare l’attrice”. E lei: “Le emozioni vanno rispettate”. L’opinionista infine: “Queste sono emozioni eccessive”. (fonte GRANDE FRATELLO)