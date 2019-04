ROMA – Tutti contro Alberico Lemme al Grande Fratello. Dopo le frasi sui figli (“Se morissero non mi importerebbe niente”), stavolta il dietologo se l’è presa con Ambra Lombardo (definita “professoressa del…”), scatenando la rabbia di Valentina Vignali.

Lemme, dopo aver insultato Ambra, le ha anche riso in faccia rifiutandole le scuse e a quel punto è entrata in scena la Vignali: “Cosa hai detto? Mi dici che hai detto a Ambra? Che vuol dire professoressa del… ? Cosa vai a dire ad Ambra. Cosa volevi dire? Ma sei sordo? Amplifon? Questa ragazza sta piangendo. Tu ti rendi conto delle cose che fai? Tu sei maligno. Sei la reincarnazione di qualcosa di maligno. Tu fai del male alla gente”.

“Tu ringrazia che siamo qua. Ci vediamo fuori Lemme, ci vediamo fuori, vedrai e ti spacco la faccia. Lo schifo che mi fai. Non ti sputo in faccia perché stiamo davanti a tutta Italia. Ma che ti ridi? Non ce la faccio, adesso spacco tutto”.

Poi Valentina ha minacciato di andarsene: “Non ce la faccio, non ce la faccio ragazzi. Mo’ me ne vado. Fatemi uscire stasera, perché gli spacco la testa a questo!”. Salvo poi ripensarci: “No, se ne deve andare lui. Lui è l’incivile, è immorale. Poi con quella risata schifosa che ha”. (Fonte MediasetPlay).