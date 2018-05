ROMA – Altro scontro nella casa del Grande Fratello tra Mariana Falace e Luigi Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]Se all’inizio tra i due sembrava esserci un flirt, ora non riescono proprio a sopportarsi e durante l’ennesima lite Mariana sbotta: “Sei pericoloso e bipolare! Tu godi nel vedermi piangere”.

La bionda concorrente napoletana si è scontrata con Favoloso già in passato per Aida Nizar. Se infatti Favoloso non sopportava la concorrente spagnola, soprattutto dopo l’espulsione di Baye Dame, il fatto che Mariana si sia schierata con lei lo ha fatto ancora di più infuriare.

Anche se la Nizar non è stata accolta nella casa, se non da pochissimi concorrenti, Mariana ha rivelato alla spagnola che era intristita per la situazione che fuori dalla casa le persone la incitano e ha suscitato simpatia. Una dichiarazione che ha fatto infuriare Favoloso, che reputa sbagliato il gesto di Mariana di consolare la spagnola.

Così è iniziata la loro storia di odio da parte dell’ex di Nina Moric, che non perde occasione per attaccarla tanto che la Falace lo accusa di essere un aizzatore di liti nella casa: “Sei una persona pericolosa, bipolare, se domani ti salverai, la tua persona verrà fuori.”.

Il confronto continua ma non se ne viene a capo. Ed oltre ciò, la ragazza vuota il sacco rivelando che Luigi le avrebbe confidato: “Se esce Aida nominerò Lucia e Alessia” riguardo un’ipotetica prossima nomination, lui ha però continuato a negare davanti alle presenti. L’unico punto certo è il legame bruscamente interrotto tra Luigi e Mariana.