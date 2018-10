ROMA – Lory Del Santo sotto accusa. La soubrette veronese è stata criticata da alcuni suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. C’è chi l’accusa di nascondere qualcosa: “Il tuo sguardo non mi convince” ha scritto un anonimo concorrente.

Tutto è accaduto durante un gioco lanciato dal Grande Fratello. Nella serata di mercoledì 10 ottobre la produzione ha chiesto ai vip di scrivere tre critiche anonime a tre inquilini.

I più bersagliati sono stati Eleonora Giorgi, criticata perché si lamenta troppo a detta di molti, Ivan Cattaneo, che viene considerato di troppo nella coppia Francesco Monte-Giulia Salemi, e proprio Lory Del Santo.

Nonostante il dolore per la recente morte del figlio Loren, infatti, la soubrette non convince tutti i concorrenti nella Casa. “Sei enigmatica e il tuo sguardo non è cristallino, sei osservatrice, il tuo sguardo non mi convince”, ha scritto qualcuno.

Del resto la stessa Del Santo entrando nella Casa del Grande Fratello Vip aveva chiesto di partecipare al reality show senza sconti per la tragedia vissuta. Ed evidentemente qualcuno l’ha presa in parola. Lunedì 15 ottobre si scoprirà se la showgirl verrà anche nominata.