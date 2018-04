ROMA – Primo bacio al Grande Fratello, a neppure una settimana dall’inizio dell’edizione 2018. La passione è esplosa tra Filippo e Lucia, che si sono baciati prima in sala da pranzo, nascosti dietro la parete, e poi in camera da letto.

La bella commessa romana ha ceduto quasi subito alle avances del suo concittadino, come racconta il quotidiano online Today:

Approfittando dell’assenza degli altri inquilini in sala da pranzo, Filippo si è avvicinato a Lucia baciandola con trasporto. Il romantico tête-à-tête è proseguito in camera da letto, in pieno giorno, e lì è stato davvero difficile non lasciarsi travolgere dalla passione. Il consulente finanziario ha fatto ritirata, mentre la commessa romana è rimasta sul letto tentando di ritornare alla “pace dei sensi” tra un tiro di sigaretta e un respiro profondo.