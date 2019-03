ROMA – “Ci siamo rivisti ed è stata una sensazione strana”. Così Lucia Orlando ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha raccontato del suo recente incontro con il suo ex Filippo Contri. La loro storia d’amore nata al Grande Fratello 2018 era poi naufragata diversi mesi fa, ma le voci su un presunto ritorno di fiamma hanno subito fatto tornare a sperare i fan.

Nel salotto di Barbara D’Urso l’ex commessa romana confessa di aver rivisto il suo ex ad un compleanno. Più precisamente al party di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo nonché loro coinquilina nella casa più spiata d’Italia. “C’era anche altra gente”, ha detto Lucia tentando di svicolare. “Quando l’ho rivisto ho provato una sensazione strana perché era da un po’ di tempo che non lo vedevo ma ci portiamo rispetto”.

Ma a precisa domanda Lucia nega: “Innamorata ancora? No”. Al ché Roberto Alessi la incalza e le chiede se sulla rottura possa aver influito la famiglia benestante di lui. La risposta della ex gieffina è stata secca: “È grande e grosso per decidere da solo. Ci siamo io e lui e basta”. Ma allora esiste ancora un “noi”? Intanto Barbara d’Urso non nasconde di fare il tifo per i due ex gieffini: “Inizia il nuovo Grande Fratello, magari lo guardate insieme, chissà”.

Fonte: Pomeriggio 5