ROMA – Baci al Grande Fratello. Protagonista Lucia Orlando. Ma Filippo Contri, del resto eliminato, non c'entra niente. Questa volta la bella commessa romana ha baciato Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.

Per Veronica non si tratta di una sorpresa, ma per Lucia sì. Ma non troppo. L’amicizia tra le due si è fatta molto stretta, soprattutto da quando Filippo è stato eliminato. Le due parlano molto e sono sempre insieme. Tra i discorsi che fanno, quelli sulla vita nella Casa del Grande Fratello.

Le due giovani donne hanno parlato di amore, del ritorno alla vita reale dopo la fine, lunedì 3 giugno, del reality show, e di come si sta bene anche lì, in quella Casa fuori dal mondo:

“Anche se non sei a casa, come qui e sei perennemente su un set – ha detto Lucia a Veronica – se riesci ad uscire dal set, ci sono persone che ti fanno sentire bene, come a casa”. “Tu sei casa per me”, le ha risposto la figlia di Bobby Solo. Poi le due si sono abbracciate e si sono date un bacio sulle labbra.