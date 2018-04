ROMA – Al Grande Fratello è stato superato ogni limite. Una concorrente, la spagnola Aida Nizar, viene continuamente bullizzata da tutto il gruppo con la sola esclusione di due concorrenti. Ed ora c’è chi propone agli altri concorrenti di farle un gavettone con dell’acido. A pronunciare la frase sarebbe stato nella notte Luigi Favoloso.

Nei giorni scorsi, la donna è stata vittima di continue discussioni e vessazioni. Nella notte tra venerdì e sabato, alla Nizar è stata nascosta l’agendina e la concorrente è scoppiata a piangere.

Questa notte un nuovo episodio ancora più grave. Durante una conversazione in giardino, il gruppo parlava di organizzare uno scherzo ad Aida Nizar che nel frattempo stava dormendo, posizionando un gavettone fuori dalla porta.

Oltre al gesto in se a far discutere sono le parole pronunciate dai concorrenti. Secondo i telespettatori che hanno documentato la scena su Twitter, Danilo avrebbe proposto di buttare dell’olio bollente addosso alla donna. Mariana e Lucia hanno ridacchiato in modo complice, mentre Matteo ha proposto di mettere dell’urina al posto dell’acqua. A pronunciare la frase più inquietante è stato però Luigi Favoloso, già condannato dal pubblico per altre intimidazioni avvenute in questi giorni. Il concorrente si è spinto oltre ed avrebbeparlato di gettare dell’acido addosso ad Aida.

Mediaset e Barbara D’Urso hanno dichiarato che verranno presi provvedimenti durissimi che saranno resi noti non prima della diretta di domani, lunedì 30 aprile.